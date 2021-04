Advertising

MediasetTgcom24 : Regno Unito, dieci morti in 24 ore: mai così pochi da settembre 2020 #covid - MediasetTgcom24 : Covid, dieci morti nel Regno Unito: mai così pochi da settembre 2020 #Coronavirus - antoguerrera : Intanto oggi in Regno Unito 10 (dieci) morti per Covid. Minimo da settembre scorso. Da dove arriva il miracolo bri… - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Covid, dieci morti nel Regno Unito: mai così pochi da settembre 2020 #Coronavirus - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Regno Unito, dieci morti in 24 ore: mai così pochi da settembre 2020 #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dieci

Agenzia ANSA

...ultime 24 ore ele persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Londra, aggiornando a 4.357.091 il numero totale delle persone positive al...Umbria Scendono del 44 per cento i nuovi contagi alaccertati nelle ultime 24 ore in Umbria, ... I ricoverati sono in tutto 370 (in meno di ieri) di cui 53 (uno in meno ) in terapia ...Senza tampone è necessaria una quarantena tra i sette e i dieci giorni all’arrivo ... segue un’ondata di casi di coronavirus: negli Usa è accaduto il giorno dell’Indipendenza, della festa del lavoro e ...Italia zona rossa per Pasqua per il Coronavirus, aumentano i controlli sul territorio. Oltre tremila volanti, con oltre 10mila persone su strada, saranno impiegate per il controllo del territorio nei ...