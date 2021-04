(Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Sono lieta di apprendere che Matteooggi abbia deciso di unirsi alla battaglia per la salute avendone colto pienamente, alla luce delle conseguenze del-19, valore e centralità per il futuro del Paese e dei suoi cittadini. Per questo il ministero della Salute e ilhanno intensamente lavorato nei mesi scorsi a un ambizioso e lungimirantedi ricostruzione della sanità utilizzando le risorse messe a disposizione dall’Europa. Un, passato già al vaglio delle commissioni parlamentari che hanno ben evidenziato gli ambiti e le azioni necessarie per renderlo pienamente efficace, frutto di un ampio confronto con tutti i protagonisti del complesso mondo della salute. Se da oggi Matteoha voglia di fare,...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Carnevali (Pd), benvenuto Renzi, Governo e Parlamento già lavorano a piano sanità'... - spi1925 : Intervista a Cinzia Carnevali sull'isolamento sociale degli #adolescenti al tempo del #covid19 su @CorriereRomagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Carnevali

Metro

...Modenesi per il ripristino complessivo dell'opera realizzata dall'artista modenese Erio. ... L'emergenza per19 ha fatto rimandareifesteggiamenti ma, nonostante le difficoltà, le nostre ...(Pd), solidarietà e vicinanza a SperanzaCi sono anche quattro acini gialli tra i 33 sostituiti al Grappolo d’uva, l’opera in vetro di Murano installata nell’anello centrale verde della rotatoria tra via Nuova Estense e via Vignolese.I tecni ...E' l’opera in vetro di Murano installata nell’anello centrale verde della rotatoria tra via Nuova Estense e via Vignolese.