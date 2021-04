Covid | Brescia | bottiglia incendiaria contro centro vaccini 2

(Di sabato 3 aprile 2021) (Adnkronos) – Le bottiglie incendiarie sarebbero state due, di cui solo ha colpito una struttura del. L’altra sarebbe invece finita a terra senza provocare danni. Sono ancora da quantificare i danni alla struttura, ma in ogni caso non si registrano feriti. A essere danneggiata è stata una delle tensostrutture che ospita una sala mensa per gli operatori e che non conteneva materiale sanitario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, con il personale della scientifica che sta esaminando la scena. L'articolo CalcioWeb.

Adnkronos : È successo a #Brescia all'alba di oggi, Fontana: 'Gesto assurdo e malavitoso'. - Open_gol : Il centro era stato realizzato con i fondi della raccolta #AiutiAmoBrescia, un progetto partito durante la scorsa p… - g_brescia : Consiglio la lettura di questo articolo dove si parla ancora della proposta di legge per far #votare a distanza i c… - andrewsword2 : RT @Adnkronos: È successo a #Brescia all'alba di oggi, Fontana: 'Gesto assurdo e malavitoso'. - ilgiornale : Una bottiglia incendiaria è stata lanciata questa mattina, poco dopo le 6, contro la struttura che ospita l’hub vac… -

Due bottiglie incendiarie sono state lanciate questa mattina poco dopo le 6 contro la struttura che ospita il centro vaccinale anti -e il centro tamponi di via Morelli a. Una delle tensostrutture è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme. I carabinieri sono sul posto per le indagini. Una parte della struttura è ...- - > Leggi Anche, lanciate due bottiglie incendiarie contro centro vaccinale - Il sindaco ...Sicilia iniziate le vaccinazioni nelle chiese Sono cominciate alle 8 le vaccinazioni anti -...Attività regolare per vaccinazioni e tamponi alla struttura di via Morelli contro cui sono state lanciate due bottiglie incendiarie ...