Covid, aumentano i casi positivi in Abruzzo, ieri sono stati 424, con 6 decessi (Di sabato 3 aprile 2021) L'Aquila - sono complessivamente 65931* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 424 nuovi casi (di età compresa tra 8 mesi e 94 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 91, di cui 34 in provincia dell'Aquila, 10 in provincia di Pescara, 26 in provincia di Chieti e 21 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 2151 (di età compresa tra 61 e 87 anni, 1 in provincia di Teramo, 4 in provincia dell'Aquila e 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 1 caso è ...

