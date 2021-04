(Di sabato 3 aprile 2021) «Lain ospedale è piuttosto. Alstiamo vedendo un aumento dei ricoveri. In particolare questa notte abbiamo avuto molti ingressi, circa una ventina di pazienti. I numeri aumentano. E anche la, per quanto riguarda i pazienti, è. Abbiamo 69 letti dedicati e sono tutti pieni. In ogni caso, però, laè gestibile». A fare il quadro all’Adnkronos Salute è Andrea Cambieri, direttore sanitario del. Le sue parole arrivano dopo l’aumento dei ricoveri legati alla pandemia nella capitale., c’è anche il flusso di ricoveri nonOltre ai numeri ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - ZZiliani : Ricapitolando. La #Roma sbaglia a scrivere il nome di un giocatore nella lista pre partita e ha lo 0-3 a tavolino (… - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - SecolodItalia1 : Covid a Roma, al Policlinico Gemelli e all’Umberto I situazione critica: «La terapia intensiva è satura»… - rep_roma : covid roma lazio mappa contagi quartieri [di Andrea Pisani] [aggiornamento delle 15:12] -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma

LE ULTIME NOTIZIE News Umberto I: 'Sotto pressione, terapie intensive al limite' 3 Aprile 2021 "La situazione dei ricoveriè sicuramente seria. Anche per quanto riguarda le terapie ...LE ULTIME NOTIZIE News Umberto I: 'Sotto pressione, terapie intensive al limite' 3 Aprile 2021 "La situazione dei ricoveriè sicuramente seria. Anche per quanto riguarda le terapie ...I dati di Roma spiegano come, pur in una situazione ... dice che il totale dei test con acclarato contagio da Covid una settimana fa era pari al 16%, mentre attualmente è calato fino al 14,8% ...Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Le minacce al ministro della Salute Roberto Speranza sono un atto ignobile, indegno di un Paese civile e democratico. Esprimo la massima solidarietà al ministro che nei dif ...