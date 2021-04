Covid | a Brescia bottiglie incendiarie contro centro vaccini

(Di sabato 3 aprile 2021)lanciate questa mattina poco dopo le 6la struttura che ospita ilvaccinale anti-e iltamponi di via Morelli, a. Una delle tensostrutture è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme. I carabinieri sono sul posto per le indagini. Lesarebbero state due, ma solo una ha colpito una struttura del. L’altra sarebbe invece finita a terra senza provocare danni. Sono ancora da quantificare i danni alla struttura, ma in ogni caso non si registrano feriti. A essere danneggiata è stata una delle tensostrutture che ospita una sala mensa per gli operatori e che non conteneva materiale sanitario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i ...

... - 3 pazienti in terapia intensiva e - 120 pazienti negli altri reparti. Terremoto oggi mar ... 264 in provincia di Bergamo, 656 in provincia di, 299 in provincia di Como, 137 in provincia ...ll centro è stato realizzato con i fondi della raccolta "aiutiamo" avviata nel corso della prima ondata del. Le indagini sono affidate alle forze dell'ordine che stanno visionando le ...Non si registrano feriti ma solo danni materiali, di non grave entità. Due settimane fa era stato incendiato il portone d'ingresso dell'Istituto Superiore di Sanità ...Due bottiglie incendiarie sono state lanciate questa mattina poco dopo le 6 contro la struttura che ospita il centro vaccinale anti-Covid e il centro tamponi di via Morelli a Brescia. Una delle ...