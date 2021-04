Covid, a Bologna l’autostazione diventa hub vaccinale per finire gli over80 (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – Sono cominciate questa mattina dalle 8 le somministrazioni di vaccini per il Covid-19 nel nuovo hub allestito all’interno dell’Autostazione di Bologna. Al ritmo di 400 al giorno, per tre giorni a settimana, lo spazio è destinato all’anticipo della somministrazione delle prime dosi per gli ultraottantenni, in modo tale da esaurire la fascia entro l’11 aprile, e “si sta preparando per accogliere anziani da 75 a 79 anni e soprattutto da 70 a 74”, annuncia Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Bologna. Leggi su dire (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – Sono cominciate questa mattina dalle 8 le somministrazioni di vaccini per il Covid-19 nel nuovo hub allestito all’interno dell’Autostazione di Bologna. Al ritmo di 400 al giorno, per tre giorni a settimana, lo spazio è destinato all’anticipo della somministrazione delle prime dosi per gli ultraottantenni, in modo tale da esaurire la fascia entro l’11 aprile, e “si sta preparando per accogliere anziani da 75 a 79 anni e soprattutto da 70 a 74”, annuncia Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Bologna.

