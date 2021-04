Covid-19, il bollettino del ministero della Salute del 3 aprile 2021 (Di sabato 3 aprile 2021) Il bollettino Covid-19 di oggi riporta un abbassamento del tasso di positività che si ferma al 5,9%. Oggi è il primo giorno di zona rossa in tutta Italia I nuovi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 3 aprile 2021) Il-19 di oggi riporta un abbassamento del tasso di positività che si ferma al 5,9%. Oggi è il primo giorno di zona rossa in tutta Italia I nuovi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

monicabi5 : Covid Italia, bollettino oggi 3 aprile 2021: 21.261 nuovi casi e 376 morti, tasso di positività scende al 5,9% - LaTorre1905 : #Covid Campania i positivi superano ancora quota 2mila per ulteriori info clicca qui - ladyrosmarino : RT @fanpage: Oltre 4mila contagi in Lombardia #Covid19 #3aprile - viralvideovlogs : RT @larenait: I dati aggiornati sul #COVID19 a #Verona e in #Veneto : il report regionale delle ore 17 - larenait : I dati aggiornati sul #COVID19 a #Verona e in #Veneto : il report regionale delle ore 17 -