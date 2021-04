Coronavirus, ultime notizie. Da oggi tutta l'Italia in zona rossa per tre giorni. LIVE (Di sabato 3 aprile 2021) Italia tutta in rosso per il week end di Pasqua e Pasquetta, con regole ancora più severe in alcuni territori. Scende a 0,98, sotto la soglia d'allarme, il valore dell'Rt nazionale (era a 1,08), anche se 11 Regioni restano sopra uno. A partire da martedì 6 Aprile le Marche, il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento passano in Arancione Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 aprile 2021)in rosso per il week end di Pasqua e Pasquetta, con regole ancora più severe in alcuni territori. Scende a 0,98, sotto la soglia d'allarme, il valore dell'Rt nazionale (era a 1,08), anche se 11 Regioni restano sopra uno. A partire da martedì 6 Aprile le Marche, il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento passano in Arancione

