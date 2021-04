Coronavirus, sono 1.473 i nuovi casi in Toscana e 22 i decessi (Di sabato 3 aprile 2021) Ecco il bollettino della Regione di sabato 3. Cresce ancora il numero di ricoverati nei reparti Covid. Il tasso di contagio delle province: la mappa Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 3 aprile 2021) Ecco il bollettino della Regione di sabato 3. Cresce ancora il numero di ricoverati nei reparti Covid. Il tasso di contagio delle province: la mappa

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati in terapia intensiva (-3) e nei reparti (-120).… - Europarl_IT : Bugie e falsi miti sul coronavirus si sono diffusi fin dall'inizio della pandemia. Condividi i nostri consigli con i tuoi amici ?? - SkyTG24 : A #Londra nelle ultime 24 ore, per la prima volta in sei mesi, non sono stati registrati decessi legati al… - iltirreno : Coronavirus, i dati in Toscana. Cresce ancora il numero di pazienti nei reparti Covid. Il tasso di contagio nelle p… - parpagnowow : RT @antondepierro: L'#Italia è il paese in cui i parcheggi degli #ospedali pubblici sono a pagamento.Non si specula sulla #salute,specie ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sono Gli affari d'oro delle Big del Pharma, causa Covid Ma modi per fare profitti ce ne sono vari, non soltanto la vendita del vaccino contro il Covid o di ... a livello globale il mercato dei vaccini contro il coronavirus - che a oggi vede attive grandi ...

Buona Pasqua 2021: frasi di auguri belle e originali Nel 2021 vivremo la Pasqua con l' Italia tutta in zona rossa a causa della pandemia di Coronavirus: potremo fare visiva a parenti e amici solo in alcuni casi e rispettando molte ...così come sono oppure ...

Coronavirus, piano vaccini: dalla distribuzione ai ritardi delle regioni, tutto quello che c’è da ... Il Sole 24 ORE Bulgaria, elezioni in tempo di Covid. L’uomo forte di Sofia e il malcontento popolare Domenica 4 aprile, mentre il mondo cattolico festeggia la Pasqua, in Bulgaria si vota per le ordinarie elezioni politiche: una data scomoda, soprattutto per il voto all'estero dove risiedono circa 2 m ...

Covid Basilicata, oggi 99 contagi e 2 morti: bollettino 3 aprile Sono 99 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata, secondo la tabella del bollettino di oggi, 3 aprile. Registrati inoltre 2 morti. I nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (93 sono residenti ...

Ma modi per fare profitti ce nevari, non soltanto la vendita del vaccino contro il Covid o di ... a livello globale il mercato dei vaccini contro il- che a oggi vede attive grandi ...Nel 2021 vivremo la Pasqua con l' Italia tutta in zona rossa a causa della pandemia di: potremo fare visiva a parenti e amici solo in alcuni casi e rispettando molte ...così comeoppure ...Domenica 4 aprile, mentre il mondo cattolico festeggia la Pasqua, in Bulgaria si vota per le ordinarie elezioni politiche: una data scomoda, soprattutto per il voto all'estero dove risiedono circa 2 m ...Sono 99 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata, secondo la tabella del bollettino di oggi, 3 aprile. Registrati inoltre 2 morti. I nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (93 sono residenti ...