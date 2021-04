Coronavirus | scatta il lockdown di Pasqua Iss | indice Rt sotto l’1 Consiglio di Stato | sì all’obbligo della mascherina per i minori di 12 anni – LIVE

(Di sabato 3 aprile 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 13.16 – AstraZeneca, in Gran Bretagna 7 decessi per trombosi su 18 milioni di vaccinati 10.56 –in Italia, perché lodi emergenza potrebbe essere prorogato fino al 31 luglio 9.39 – Vaccini, Figliuolo: “Se il sistema regge, a fine settembre si chiude la campagna” 8.05 –ildi: cosa si può fare dal 3 al 5 aprile. Le regole 21.50 –di, sìdiper idi 12 ...

sardanews : Scatta il lockdown a Sennariolo: 14 casi di contagio da coronavirus - LinkOristano : Scatta il #lockdown a #Sennariolo: 14 casi di contagio da #coronavirus - - aostasera : #Coronavirus, 11 i positivi dopo lo screening a Donnas. 777 le persone testate - CCanadese : RT @CCanadese: Dati allarmanti secondo il COVID-19 Science Advisory Table - TechCorsair : RT @CCanadese: Dati allarmanti secondo il COVID-19 Science Advisory Table -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scatta

Ci hanno raccontato che il 'coprifuoco'alle 22 e dura fino alle 5 del giorno successivo. Balle. Di fatto, se è vero com' è vero che i bar e i negozi hanno l'obbligo di abbassare le ...Tra gli elementi che hanno fatto propendere per questa decisione c'è l'indice Rt, che in Campania è 1,33 (con intervallo di confidenza 1,33 - 1,36): il limite dopo il qualela zona rossa è di ...Nella giornata di ieri a Gaeta, a seguito di specifica attività di controllo finalizzata al rispetto delle normative “anti Covid” i militari della locale tenenza hanno proceduto alla chiusura ( per ...Ore 8.52 - Scattato piano controlli, città osservate speciali È ... Ore 8.36 - Il covid nel mondo Sono oltre 130 milioni i contagi da Covid-19 nel mondo. È quanto emerge dall’aggiornamento dei dati da ...