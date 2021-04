Coronavirus | Salvini “Parlerò con Draghi di ritorno alla vita”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo il Covid ci sarà un’altra ondata epidemica, quella psicologica e psichiatrica. Continuano a dirmi che chiusure come quelle che stiamo attraversando stiano creando problemi giganteschi ad adulti e bambini. Che un ministro della Salute lo sottovaluti… Non va bene”. Così il leader della Lega, Matteo, in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando di avere chiesto un incontro con il premier“per parlare di. Ma l’asse conè ferreo, lui dice che si riaprirà sulla base della scienza e dei dati medici. E io sono d’accordo. Ma siccome ci sono intere regioni in cui la situazione per fortuna è più tranquilla, aggiungo che il riaprire in questi territori non è un capriccio di, ma la risposta a ...