Coronavirus, Russia sempre più vicina alle vaccinazioni per turisti. In Francia mai cosi tanti pazienti in terapia intensiva da inizio anno (Di sabato 3 aprile 2021) Russia EPA/YURI KOCHETKOVIn attesa dell'approvazione dell'Ema, Mosca si prepara a ospitare i turisti del vaccino «Vaccinazione con Sputnik V in Russia! Chi vuole salire a bordo?». E sotto questa frase un gruppo di persone di varie età in posa con dietro una flotta di aerei targati Sputnik V. L'account Twitter ufficiale del vaccino contro il Covid prodotto da Mosca ha voluto però essere ancora più chiaro. «Chiedi ai tuoi amici di seguire Sputnik V su Twitter! Chi ci segue sui social media sarà invitato per primo in Russia quando inizierà il programma». Come abbiamo spiegato in questa analisi, la possibilità che si apra una stagione di turismo vaccinale è concreta e in Europa la metà più gettonata potrebbe essere la Russia, visto che al momento il vaccino Sputnik V non è ancora stato approvato in ...

