Coronavirus, preoccupano le terapie intensive: la situazione in Italia (Di sabato 3 aprile 2021) La situazione in Italia delle terapie intensive. In rianimazione il 41 per cento dei posti letto è occupato da pazienti Covid. ROMA – La situazione in Italia delle terapie intensive continua a preoccupare. Secondo i dati forniti dall’ultimo monitoraggio, i letti occupati da pazienti positivi al Covid sono il 41% del totale. Il limite fissato dall’Iss è il 30% e, per questo, attualmente si è 11 punti sopra il normale. Un quadro complessivo critico, ma destinato a migliorare con il passare del tempo e diversa in tutta Italia. Al Sud, al momento, i numeri sono molto più bassi rispetto al Nord. Una conferma di una situazione non omogenea nel nostro Paese e quindi destinata alle misure a livello regionale e non ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 aprile 2021) Laindelle. In rianimazione il 41 per cento dei posti letto è occupato da pazienti Covid. ROMA – Laindellecontinua a preoccupare. Secondo i dati forniti dall’ultimo monitoraggio, i letti occupati da pazienti positivi al Covid sono il 41% del totale. Il limite fissato dall’Iss è il 30% e, per questo, attualmente si è 11 punti sopra il normale. Un quadro complessivo critico, ma destinato a migliorare con il passare del tempo e diversa in tutta. Al Sud, al momento, i numeri sono molto più bassi rispetto al Nord. Una conferma di unanon omogenea nel nostro Paese e quindi destinata alle misure a livello regionale e non ...

Advertising

news_mondo_h24 : Coronavirus, preoccupano le terapie intensive: la situazione in Italia - voceditalia : Coronavirus in Italia: calo incidenza ma preoccupano le varianti - crotoneok : ? Coronavirus in Italia: preoccupano le varianti - AntonioGraziani : ma non sarà che la variante inglese attualmente prevalente preferisce gli under 40?: Brusaferro: 'Vaccini? Sono eff… - LaPresse_news : Covid, 11 #Regioni con Rt sopra a uno. Brusaferro: “Preoccupano terapie intensive” -