Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 4 aprile 2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Secondo giorno di zona rossa su tutto il territorio nazionale: cosa si può fare, cosa non si può fare, le Santa Messa Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, domenica 4 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. É il giorno di Pasqua, il secondo in zona rossa. Si può uscire di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute e con autocertificazione. Sono previste alcune deroghe a tale ferree regole. Due non conviventi possono fare visita a figli, genitori o nonni con autocertificazione; dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. Chiusi i centri estetici, bar e ristoranti. ... Leggi su lopinionista (Di domenica 4 aprile 2021) Secondodi zona rossa su tutto il territorio nazionale: cosa si può fare, cosa non si può fare, le Santa Messa Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, domenica 4andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. É ildi Pasqua, il secondo in zona rossa. Si può uscire di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute e con autocertificazione. Sono previste alcune deroghe a tale ferree regole. Due non conviventi possono fare visita a figli, genitori o nonni con autocertificazione; dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. Chiusi i centri estetici, bar e ristoranti. ...

Advertising

you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 10.846.621 Di cui prime dosi: 7.458.149 Di c… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 aprile: 21.261 nuovi casi e 376 morti - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 66 su 100, lo stesso livello di ieri. Nota meto… - Lopinionista : Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 4 aprile 2021 - marinacor91 : RT @Corriere: L’ultimo bollettino di oggi: 21.261 nuovi casi e 376 morti. Il tasso di positività sce... -