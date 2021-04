Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 3 aprile 2021: +21.261 nuovi positivi (Di sabato 3 aprile 2021) Da oggi a lunedì l’Italia é in zona rossa; dopo settimane l’indice RT é sceso sotto 1 ma preoccupa la situazione delle terapie intensive Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, sabato 3 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DEL bollettino Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 21.261 nuovi casi; ieri erano stati 21.932. Sono invece 376 le vittime contro le 481 di ieri. Sono 3.714 (+10) i pazienti ricoverati in terapia intensiva; 28.489 persone (-215) nei reparti ordinari. AGGIORNAMENTO NEWS Dall’ultimo report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità emerge che l’indice ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 aprile 2021) Daa lunedì l’é in zona rossa; dopo settimane l’indice RT é sceso sotto 1 ma preoccupa la situazione delle terapie intensive Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, sabato 3andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DELNelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 21.261casi; ieri erano stati 21.932. Sono invece 376 le vittime contro le 481 di ieri. Sono 3.714 (+10) i pazienti ricoverati in terapia intensiva; 28.489 persone (-215) nei reparti ordinari. AGGIORNAMENTO NEWS Dall’ultimo report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità emerge che l’indice ...

