Coronavirus, notizie. Bollettino di oggi: 21.261 contagi su 359.214, 376 i decessi (Di domenica 4 aprile 2021) I dati del ministero della Salute registrano un leggero aumento delle terapie intensive (+10) mentre scendono i ricoveri ordinari (-215). Il tasso di positività è al 5,9%. Italia tutta in rosso fino a Pasquetta, con regole ancora più severe in alcuni territori. A partire da martedì le Marche, il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento passano in zona arancione. Intanto continua la campagna vaccinale: sono oltre 10 milioni le dosi somministrate. Figliuolo: "Se il sistema regge, a fine settembre si chiude" Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 aprile 2021) I dati del ministero della Salute registrano un leggero aumento delle terapie intensive (+10) mentre scendono i ricoveri ordinari (-215). Il tasso di positività è al 5,9%. Italia tutta in rosso fino a Pasquetta, con regole ancora più severe in alcuni territori. A partire da martedì le Marche, il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento passano in zona arancione. Intanto continua la campagna vaccinale: sono oltre 10 milioni le dosi somministrate. Figliuolo: "Se il sistema regge, a fine settembre si chiude"

