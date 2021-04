Coronavirus, notizie. Bollettino di oggi: 21.261 contagi su 359.214, 376 i decessi. LIVE (Di sabato 3 aprile 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività al 5,9%. Italia tutta in rosso fino a Pasquetta, con regole ancora più severe in alcuni territori. A partire da martedì le Marche, il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento passano in zona arancione. Vaccini: 1,3 milioni di dosi AstraZeneca a Pratica Mare. Figliuolo: "Se il sistema regge, a fine settembre chiudo la campagna" Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 aprile 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività al 5,9%. Italia tutta in rosso fino a Pasquetta, con regole ancora più severe in alcuni territori. A partire da martedì le Marche, il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento passano in zona arancione. Vaccini: 1,3 milioni di dosi AstraZeneca a Pratica Mare. Figliuolo: "Se il sistema regge, a fine settembre chiudo la campagna"

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - fanpage : 'Dobbiamo cominciare a pensare a eventi con il pubblico ed aperture per chi è stato vaccinato o ha già superato la… - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati. In Toscana altri 1.473 casi e 22 decessi - fisco24_info : Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 21.261 casi e 376 vittime. Tasso di positività al 5,9%: I dati del 3 apri… - Jorjii0 : RT @fanpage: Numeri davvero preoccupanti in India #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus notizie Covid Roma, la mappa dei contagi in tutti i quartieri di Roma: ecco la situazione aggiornata Coronavirus nel Lazio: il punto della situazione Nel Lazio oggi si sono registrati 1.631 casi positivi. ' Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il ...

Termina 2 - 1 Lazio - Spezia: biancocelesti volano a 52 punti in classifica La gara si disputerà a porte chiuse a causa del Dpcm del governo in seguito all'aumento dei casi di Coronavirus in Italia. Il match viene trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn e su Dazn1 (...

Coronavirus ultime notizie. Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile Il Sole 24 ORE Pasqua 2021, in strada 3mila volanti e 10mila poliziotti Italia zona rossa per Pasqua per il Coronavirus, aumentano i controlli sul territorio. Oltre tremila volanti, con oltre 10mila persone su strada, saranno impiegate per il controllo del territorio nei ...

Covid: India, 114 mln persone Maharashtra verso lockdown non rispetteranno le misure di precauzione e non caleranno nelle prossime ore i dati del contagio da Covid-19. Nelle ultime 24 ore lo stato ha avuto quasi 48 mila nuovi casi a fronte degli 81mila ...

nel Lazio: il punto della situazione Nel Lazio oggi si sono registrati 1.631 casi positivi. ' Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il ...La gara si disputerà a porte chiuse a causa del Dpcm del governo in seguito all'aumento dei casi diin Italia. Il match viene trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn e su Dazn1 (...Italia zona rossa per Pasqua per il Coronavirus, aumentano i controlli sul territorio. Oltre tremila volanti, con oltre 10mila persone su strada, saranno impiegate per il controllo del territorio nei ...non rispetteranno le misure di precauzione e non caleranno nelle prossime ore i dati del contagio da Covid-19. Nelle ultime 24 ore lo stato ha avuto quasi 48 mila nuovi casi a fronte degli 81mila ...