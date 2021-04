Coronavirus nel Lazio: calano i decessi e i contagi, ma aumentano le terapie intensive. A Roma 800 nuovi casi (Di sabato 3 aprile 2021) Coronavirus nel Lazio, ecco le parole dell’assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato: “Oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (+740) e oltre 23 mila antigenici per un totale di oltre 39 mila test, si registrano 1.631 casi positivi (-287), 27 i decessi (-16) e +793 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800. Lieve frenata dei casi, che diminuiscono sia rispetto alla giornata di ieri, sia rispetto alla scorsa settimana. La macchina vaccinale del Lazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021)nel, ecco le parole dell’assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato: “Oggi su oltre 16 mila tamponi nel(+740) e oltre 23 mila antigenici per un totale di oltre 39 mila test, si registrano 1.631positivi (-287), 27 i(-16) e +793 i guariti. Diminuiscono ie i, mentrei ricoveri e le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. Icittà sono a quota 800. Lieve frenata dei, che diminuiscono sia rispetto alla giornata di ieri, sia rispetto alla scorsa settimana. La macchina vaccinale del...

