Coronavirus | molotov contro un centro vaccinale | quali sono i danni

(Di sabato 3 aprile 2021) Alcuni individui hanno preso di mira un, con il lancio di due: due settimane fa ci fu un gesto similela sede dell’Iss a Roma. Preso di mira uncon delle(Getty Images)Quest’anno di pandemia sicuramente ha rappresentato una dura sfida per tutte le persone costrette ai vari lockdown forzati. In queste situazioni c’è il rischio di lasciarsi andare in gesti sconsiderati e pericolosi, che però non hanno nessuna giustificazione, soprattutto se si attenta alla sicurezza degli altri. Quanto successo oggi, sabato 3 aprile, con il lancio di alcuneun, è un vero e proprio reato da perseguire. Nonostante ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus molotov

ilGiornale.it

... gli Champagne. Cominciamo dall'inizio: come è avvenuto il primo contatto con Alberto Luppi ... Ci siamo rivisti da me a gennaio 2020, ancora una volta poco prima che ilsconvolgesse ...... ha contattato Stefania Schiavone, che era stata la tastierista degli Champagne, la prima ... E quando l'incubo delsarà terminato? "Purtroppo in questo momento non possiamo ancora ...I carabinieri sono sul posto per le indagini. Come riporta il Corriere della Sera, l’hub è stato realizzato con i fondi della raccolta AiutiAmo Brescia, organizzata durante la prima ondata del ...Il centro era stato realizzato con i fondi della raccolta AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata di pandemia da Covid-19. Le indagini sull'attacco sono affidate alle forze dell'ordine, ...