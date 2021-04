Coronavirus, l’età media dei contagiati è scesa a 46 anni nelle ultime due settimane (Di sabato 3 aprile 2021) nelle ultime due settimane l’età media dei contagiati dal Coronavirus in Italia è scesa a 46 anni. È il dettaglio che emerge dal documento integrale “Bollettino di sorveglianza integrata Covid-19”, relativo all’andamento epidemiologico in Italia ed elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità. Il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, già durante la conferenza stampa di presentazione dell’ultimo monitoraggio settimanale, aveva già evidenziato come l’età media dei nuovi casi si attestasse intorno «ai 40-50 anni». Scendendo nel dettaglio del rapporto, l’Iss suddivide l’età dei nuovi casi nelle ultime due settimane in ... Leggi su open.online (Di sabato 3 aprile 2021)duedeidalin Italia èa 46. È il dettaglio che emerge dal documento integrale “Bollettino di sorveglianza integrata Covid-19”, relativo all’andamento epidemiologico in Italia ed elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità. Il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, già durante la conferenza stampa di presentazione dell’ultimo monitoraggio settimanale, aveva già evidenziato comedei nuovi casi si attestasse intorno «ai 40-50». Scendendo nel dettaglio del rapporto, l’Iss suddividedei nuovi casiduein ...

