Coronavirus, l'andamento del contagio in Italia: i dati (Di sabato 3 aprile 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, i casi registrati nell’ultimo giorno sono 21.261, su 359.214 tamponi. La percentuale di positivi è al 5,9% (era 6,6). Stabile il numero di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (3.714 in tutto, +10), diminuiscono quelli negli altri reparti (28.489, -215). Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 3.650.247 e i morti 110.704 (+376) Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 aprile 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, i casi registrati nell’ultimo giorno sono 21.261, su 359.214 tamponi. La percentuale di positivi è al 5,9% (era 6,6). Stabile il numero di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (3.714 in tutto, +10), diminuiscono quelli negli altri reparti (28.489, -215). Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 3.650.247 e i morti 110.704 (+376)

