Coronavirus | l’analisi di Rezza | “Dati migliorano | ma ancora elevato carico su ospedali Terapie intensive e posti letto oltre soglia critica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 aprile 2021) “Questa settimana migliora leggermente la situazione epidemiologica in Italia. L’Rt scende di poco al di sotto di 1, siamo a 0,98, ed anche l’incidenza vede una lieve diminuzione, 233 casi di Covid-19 per 100mila abitanti. Ma è sempre elevata perché è vicina alladei 250 per 100mila”. Così Gianni, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, nel video settimanale che analizza idegli ultimi sette giorni. Nonostante il miglioramento dei, però, “èpurtroppo ilsulle strutture sanitarie”. Il tasso di occupazione deisupera, sia in area medica che in terapia intensiva “la”. “Data la frequenza di riscontro di varianti come quella inglese, ormai ...