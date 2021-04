Coronavirus, Italia sul baratroIn 10 milioni a rischio povertà (Di domenica 4 aprile 2021) Sono oltre 10,4 milioni gli Italiani a rischio povertà: tra i 4 milioni di disoccupati e i 6,3 milioni di occupati ma in situazioni instabili o economicamente deboli, il numero di chi non ce la fa è in aumento Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 4 aprile 2021) Sono oltre 10,4glini a: tra i 4di disoccupati e i 6,3di occupati ma in situazioni instabili o economicamente deboli, il numero di chi non ce la fa è in aumento Segui su affarni.it

Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - _Carabinieri_ : L'Arma si stringe compatta attorno alla famiglia dell'App. Sc. Q.S. Domenico Silvestri, addetto al Nucleo Scorte Ca… - Agenzia_Ansa : Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 297 le vittime, secondo i dati del m…

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2021/ Video streaming Rai: favoriti nell'inferno dei muri di Niccolò Magnani) Coronavirus ciclismo/ Stop a tutte le classiche di primavera: prima volta dal ... L'Italia è al secondo posto per numero di vittorie al Giro delle Fiandre con 11 successi: dopo Magni,...

Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e tabella 4 aprile ... Campania e Veneto I dati della Protezione Civile sui contagi da coronavirus regione per regione oggi, domenica 4 aprile, con la tabella nella seconda giornata di zona rossa in Italia per la stretta ...

Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 21.261 casi e 376 vittime. Tasso di positività al 5,9% Il Sole 24 ORE Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e tabella 4 aprile I dati della Protezione Civile sui contagi da coronavirus regione per regione oggi, domenica 4 aprile, con la tabella nella seconda giornata di zona rossa in Italia per la stretta di Pasqua ...

Covid Toscana, 1626 nuovi casi, 26 i decessi Firenze, 4 aprile 2021 - In Toscana sono 201.744 i casi di positività al Coronavirus, 1.626 in più rispetto a ieri (1.575 confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido antigenico). I nuovi cas ...

