Coronavirus Italia, il bollettino del 3 aprile: 21.261 nuovi contagiati, 376 morti (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 21.261 i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati in Italia nelle ultime 24 ore.La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 359.214 tamponi e individuati 21.261 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 564.855, 426 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 376 persone affette da Coronavirus per un totale di 110.704 decessi dall'inizio dell'epidemia. Il tasso di positività è sceso al 5,9%, ieri era al 6,6%.Attualmente positivi: 564.855Deceduti: 110.704 (+376)Dimessi/Guariti: 2.974.688 (+21.311)Ricoverati: 32.203 (-205) di cui in Terapia Intensiva: 3.714 (+10)Tamponi: 50.949.110 (+359.214)Totale casi: 3.650.247 (+21.261, +0,59%) Leggi su mediagol (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 21.261 icasi di positività al Covid-19 riscontrati innelle ultime 24 ore.La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 359.214 tamponi e individuati 21.261positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 564.855, 426 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 376 persone affette daper un totale di 110.704 decessi dall'inizio dell'epidemia. Il tasso di positività è sceso al 5,9%, ieri era al 6,6%.Attualmente positivi: 564.855Deceduti: 110.704 (+376)Dimessi/Guariti: 2.974.688 (+21.311)Ricoverati: 32.203 (-205) di cui in Terapia Intensiva: 3.714 (+10)Tamponi: 50.949.110 (+359.214)Totale casi: 3.650.247 (+21.261, +0,59%)

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - rtl1025 : ?? Sono 21.261 i positivi al test del #coronavirus in #Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 21.932. Sono inv… - sole24ore : #Coronavirus ultime notizie. I casi nel mondo superano i 130 milioni. #Pasqua, tutta l’Italia in zona rossa… - matteoricci : L'Italia è piena di sindaci così ???????? Grande gesto del Sindaco Cesarini a cui va il plauso di tutti noi. Il Paese è… - SmorfiaDigitale : Coronavirus oggi, il bollettino Covid del 3 aprile 2021. Contagi Italia e dati R... -