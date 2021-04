Coronavirus, in Sicilia si vaccina anche in 300 parrocchie (Di sabato 3 aprile 2021) In Sicilia contro la Covid - 19 si vaccina anche nelle prime 300 parrocchie di 500 in totale a disposizione grazie a un protocollo d'intesa siglato dalla Regione Siciliana, assessorato alla Salute e ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) Incontro la Covid - 19 sinelle prime 300di 500 in totale a disposizione grazie a un protocollo d'intesa siglato dalla Regionena, assessorato alla Salute e ...

infoitinterno : Coronavirus, 1.222 nuovi casi in Sicilia. Allarme nel Palermitano - Affaritaliani : Coronavirus, in Sicilia si vaccina anche in 300 parrocchie - fabiopi1000 : RT @dukana2: Un altro disastro ambientale in #Sicilia ??sversamento di veleni dal #Petrolchimico??I cittadini: “Con la scusa del coronaviru… - dukana2 : RT @dukana2: Un altro disastro ambientale in #Sicilia ??sversamento di veleni dal #Petrolchimico??I cittadini: “Con la scusa del coronaviru… - InformaSicilia : Coronavirus in Sicilia, 1.222 positivi e 15 vittime - -