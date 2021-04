Coronavirus, in Lombardia ancora 97 morti. Aumentano i pazienti in terapia intensiva e il tasso di positività sale al 7,13% (Di sabato 3 aprile 2021) Il bollettino del 3 aprile Tornano ad aumentare i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Se nella giornata di ieri erano stati rilevati +3.941 casi, nelle ultime 24 ore le nuove diagnosi di positività al virus sono state +4.132, a fronte di 57.954 nuovi test elaborati (ieri 57.421). Il tasso di positività passa così dal 6,8% al 7,13% odierno. Il numero di casi rilevati nella regione da inizio emergenza sale a quota 748.040. Nelle ultime 24 ore si segnalano 97 decessi (ieri 97), per un totale di 31.056 morti Covid da inizio pandemia. Il numero di attualmente positivi al virus in Lombardia è pari a 94.125 persone, di cui 86.603 in isolamento domiciliare. Quanto alla situazione ospedaliera, i pazienti positivi al virus ricoverati in ... Leggi su open.online (Di sabato 3 aprile 2021) Il bollettino del 3 aprile Tornano ad aumentare i nuovi casi diin. Se nella giornata di ieri erano stati rilevati +3.941 casi, nelle ultime 24 ore le nuove diagnosi dial virus sono state +4.132, a fronte di 57.954 nuovi test elaborati (ieri 57.421). Ildipassa così dal 6,8% al 7,13% odierno. Il numero di casi rilevati nella regione da inizio emergenzaa quota 748.040. Nelle ultime 24 ore si segnalano 97 decessi (ieri 97), per un totale di 31.056Covid da inizio pandemia. Il numero di attualmente positivi al virus inè pari a 94.125 persone, di cui 86.603 in isolamento domiciliare. Quanto alla situazione ospedaliera, ipositivi al virus ricoverati in ...

