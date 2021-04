Coronavirus in Italia, perché lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato fino al 31 luglio (Di sabato 3 aprile 2021) emergenza Coronavirus, lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato fino al 31 luglio 2021. Il governo Draghi deciderà dopo Pasqua. Dopo Pasqua il governo Draghi dovrà confrontarsi sullo stato di emergenza – in scadenza il 30 aprile – a certamente opterà per la proroga. L’incognita è rappresentata dalla nuova scadenza. Stando alle prime indiscrezioni che circolano, l’esecutivo potrebbe prorogare lo stato di emergenza fino alla fine del mese di luglio per continuare a sostenere la campagna di vaccinazione con misure straordinarie e che possano essere varate in maniera tempestiva ed ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 aprile 2021), lodial 312021. Il governo Draghi deciderà dopo Pasqua. Dopo Pasqua il governo Draghi dovrà confrontarsi sullodi– in scadenza il 30 aprile – a certamente opterà per la proroga. L’incognita è rappresentata dalla nuova scadenza. Stando alle prime indiscrezioni che circolano, l’esecutivoprorogare lodialla fine del mese diper continuare a sostenere la campagna di vaccinazione con misure straordinarie e che possanovarate in maniera tempestiva ed ...

