Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore

Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.

Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 aprile

Prosegue l'attività di monitoraggio per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia nel nostro Paese. In molte Regioni il dato sui ricoveri resta sopra la soglia di allerta e la speranza è che la situazione possa torna sotto il livello di allarme entro la metà del mese di aprile. Sono 21.261 i nuovi casi su oltre 329mila tamponi. Tasso di positività che scende al 5,9%. Se si considerano i molecolari è ...

