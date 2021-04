Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di sabato 3 aprile 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link le infografiche su Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 aprile 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link lesu Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Covid, +21.261 nuovi casi. 376 i morti 17.45 Covid, +21.261 nuovi casi. 376 i morti Sono 21.261 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.932. Sono invece 376 i morti in un giorno,ieri 481. Il tasso di positività è in discesa dal 6,6%...

Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 21.261 casi e 376 vittime. Tasso di positività al 5,9% Il Sole 24 ORE Primo volo Covid-Tested da New York atterrato a Milano-Malpensa I passeggeri dovranno presentare un referto con esito negativo di un tampone molecolare o rapido effettuato entro 48 ore dalla partenza, mentre una volta sbarcati in Italia potranno effettuarlo ...

Pasqua 2021, in strada 3mila volanti e 10mila poliziotti Italia zona rossa per Pasqua per il Coronavirus, aumentano i controlli sul territorio. Oltre tremila volanti, con oltre 10mila persone su strada, saranno impiegate per il controllo del territorio nei ...

