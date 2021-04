Coronavirus, il bollettino del 3 aprile in Italia: 21.261 nuovi casi, 376 morti (Di sabato 3 aprile 2021) Il tasso di positività è in discesa dal 6,6% al 5,9%, ancora in leggero aumento i ricoveri nelle terapie intensive Leggi su lastampa (Di sabato 3 aprile 2021) Il tasso di positività è in discesa dal 6,6% al 5,9%, ancora in leggero aumento i ricoveri nelle terapie intensive

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 aprile: 21.261 nuovi casi e 376 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 aprile: 21.261 nuovi casi e 376 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 3 aprile: 21.261 nuovi casi e 376 morti - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 2.314 positivi su meno di 20mila tamponi - macrovba : RT @CorriereTorino: In Piemonte 2.127 contagi e 23 morti. Ricoveri (-45) e terapie intensive (-9) in calo -