Coronavirus | Galli boccia la riapertura delle scuole | «Sbagliato farlo dopo Pasqua | serve un altro mese di sacrifici»

«I continui tira e molla non aiutano. Mi riferisco, ad esempio, alla trovata della riapertura delle scuole dopo Pasqua. Pur comprendendo tutte le difficoltà delle famiglie, prima di maggio sarebbe un errore. Dobbiamo porci un serio e sacrificato mese di aprile». A parlare, in un'intervista al quotidiano La Stampa, è Massimo Galli, professore ordinario di Malattie Infettive all'Università di Milano e primario del Sacco. «L'impressione è che siamo sospesi e l'orientamento positivo o negativo dipenderà dai movimenti Pasquali. Non c'è da rilassarsi». Insomma, il Covid continua a circolare non solo a causa della diffusione delle varianti ma anche per una campagna vaccinale che va a rilento.

