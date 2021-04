Coronavirus, ancora 376 decessi e 234 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il tasso di positività scende al 5,9% (Di sabato 3 aprile 2021) Il bollettino del 3 aprile Sono 376 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 110.704. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +21.261 nuovi positivi. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi di positività era di 21.932 unità. Le regioni con più contagi sono oggi la Lombardia (+4.132), la Campania (+2.314) e la Puglia (+2.142). La situazione negli ospedali Gli attualmente positivi sono 564.855. I dimessi e i guariti oggi sono 2.974.688, mentre i ricoverati con sintomi sono 28.489. Sono 3.714 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 234 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di ... Leggi su open.online (Di sabato 3 aprile 2021) Il bollettino del 3 aprile Sono 376 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 110.704. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +21.261positivi. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi diera di 21.932 unità. Le regioni con più contagi sono oggi la Lombardia (+4.132), la Campania (+2.314) e la Puglia (+2.142). La situazione negli ospedali Gli attualmente positivi sono 564.855. I dimessi e i guariti oggi sono 2.974.688, mentre i ricoverati con sintomi sono 28.489. Sono 3.714 i pazienti ricoverati nei reparti di; di questi, 234 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di ...

Advertising

Open_gol : Due studi pubblicati su Science potrebbero far luce su diversi punti ancora ignoti della risposta immunitaria al SA… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #vaccinazioni. In base al monitoraggio #Gimbe ancora ai nastri di partenza la fascia 70-79 an… - ivocamic : RT @Zombi04516433: #Coronavirus,#economia allo sbando #poveri-#disoccupati-#fallimenti: Come mai i parlamentari-senatori-sindacalisti non s… - V94Valerio : RT @you_trend: ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 10.846.621 Di cui prime dosi: 7.458.149 Di cui second… - Libero_official : Il #bollettino del 3 aprile: 21.261 contagiati, 21.311 guariti e 376 morti. Ricoveri in intensiva +10 con 234 nuovi… -