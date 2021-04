Coronavirus, 21.261 nuovi casi su 360mila test: il tasso di positività scende al 5,9%. Altri 376 morti. Calano i ricoveri in area medica (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 21.261 i nuovi casi di Coronavirus accertati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di quasi 360mila test tra molecolari e antigenici. Numeri non molto diversi da quelli di ieri, ma grazie a un leggero aumento dei tamponi effettuati il tasso di positività è in discesa (dal 6,6% al 5,9%). I morti per Covid sono 376. Dagli ospedali, invece, arrivano segnali contrastanti: se la pressione sui reparti in area medica si alleggerisce, con 215 ricoverati in meno rispetto a ieri, il saldo nelle terapie intensive è ancora con segno più: tra ingressi e uscite, il totale dei pazienti in rianimazione risale a quota 3.714 (+10). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 21.261 idiaccertati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di quasitra molecolari e antigenici. Numeri non molto diversi da quelli di ieri, ma grazie a un leggero aumento dei tamponi effettuati ildiè in discesa (dal 6,6% al 5,9%). Iper Covid sono 376. Dagli ospedali, invece, arrivano segnali contrastanti: se la pressione sui reparti insi alleggerisce, con 215 ricoverati in meno rispetto a ieri, il saldo nelle terapie intensive è ancora con segno più: tra ingressi e uscite, il totale dei pazienti in rianimazione risale a quota 3.714 (+10). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

