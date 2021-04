Corona virus: Italia, 564855 attualmente positivi a test (-440 in un giorno) con decessi (376) e 2974688 guariti (21311). Totale di 3650247 casi (21261) Dati della protezione civile: effettuati 359214 tamponi (Di sabato 3 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 564855 attualmente positivi a test (-440 in un giorno) con decessi (376) e 2974688 guariti (21311). Totale di 3650247 casi (21261) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 359214 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 3 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-440 in un) con(376) e).di) proviene da Noi Notizie..

