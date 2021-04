Coppa del Mondo: a Colere doppio podio per la Nazionale Italiana (Di sabato 3 aprile 2021) Due podi e un pizzico d’amarezza è questo il bilancio delle Finali di Coppa del Mondo per la Nazionale Italiana di para snowboard. Sulle nevi di Colere gli azzurri hanno infatti conquistando un argento con Jacopo Luchini e un bronzo con Mirko Moro che hanno concluso una stagione caratterizzata dalle difficoltà causate dal Coronavirus. Ad aprire le danze è stato il rider toscano che ha concluso la prova inaugurale soltanto alle britannico James Barnes-Miller, grande protagonista della due giorni in Val di Scalve. In grado di precedere il francese Maxime Montaggioni e Riccardo Cardani (Pohla Varese), il portacolori dello Sci Club Paralimpic Fanano ha cullato per alcune ore la possibilità di aggiudicarsi la sfera di cristallo nello snowboard cross, sfuggita nell’ultimo appuntamento nell’anno. Una caduta ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 aprile 2021) Due podi e un pizzico d’amarezza è questo il bilancio delle Finali didelper ladi para snowboard. Sulle nevi digli azzurri hanno infatti conquistando un argento con Jacopo Luchini e un bronzo con Mirko Moro che hanno concluso una stagione caratterizzata dalle difficoltà causate dal Coronavirus. Ad aprire le danze è stato il rider toscano che ha concluso la prova inaugurale soltanto alle britannico James Barnes-Miller, grande protagonista della due giorni in Val di Scalve. In grado di precedere il francese Maxime Montaggioni e Riccardo Cardani (Pohla Varese), il portacolori dello Sci Club Paralimpic Fanano ha cullato per alcune ore la possibilità di aggiudicarsi la sfera di cristallo nello snowboard cross, sfuggita nell’ultimo appuntamento nell’anno. Una caduta ...

