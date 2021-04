Consigli Fantacalcio 29^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara (Di sabato 3 aprile 2021) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 29^ Giornata di Serie A che inizierà con la sfida in anticipo tra Milan e Sampdoria Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 29^ Giornata di Serie A: Milan-Sampdoria. Riprende la Serie A e riprendono anche i Consigli Fantacalcio che per questa settimana esordiscono con il botto del lunch match. I rossoneri prima della sosta sembravano aver ripreso ritmo, con un Calhanoglu determinante anche in maglia Turchia. Theo Hernandez non si può discutere, Tomori e Kjaer hanno già dimostrato di essere affidabili. Imprescindibili Kessie e Ibra, variabile ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Ritorna l’appuntamento con isulla 29^diA che inizierà con la sfida in anticipo tra Milan e Sampdoria Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi, e chi magari no, nella 29^diA: Milan-Sampdoria. Riprende laA e riprendono anche iche per questa settimana esordiscono con il botto del lunch match. I rossoneri prima della sosta sembravano aver ripreso ritmo, con un Calhanoglu determinante anche in maglia Turchia. Theo Hernandez non si può discutere, Tomori e Kjaer hanno già dimostrato di essere affidabili. Imprescindibili Kessie e Ibra, variabile ...

