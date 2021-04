Con Hype Next riceverete 20 euro di buono da spendere su Amazon

Leggi su optimagazine

(Di sabato 3 aprile 2021)è il nuovo conto digitale che offre ai propri clienti un sistema piuttosto flessibile di deposito senza vincoli o limiti di prelievo. C’è una particolare promozione che potreste sfruttare volendolo attivare: per i nuovi clienti è previsto unscontoda 20aggiungendo il codice promozionale ‘SUPER‘. Tenete presente cheha un canone mensile di 2,90, ed offre in dotazione una carta di debito MasterCard (in luogo della semplice prepagata della soluzione standard, che è invece gratuita ed anch’essa molto efficiente).vi permette di predisporre bonifici istantanei (per il trasferimento di soldi da un conto corrente all’altro in meno di 10 secondi) e periodici (erogazione ...