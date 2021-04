"Con gli antinfiammatori, giù le ospedalizzazioni da Covid". Il professor Remuzzi spiega la sua scoperta (Di sabato 3 aprile 2021) Il ragionamento che ha condotto il professore Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e la sua squadra di ricercatori, ad approfondire e studiare il potenziale degli antinfiammatori nella cura domiciliare dei pazienti di Covid-19 parte da un assunto molto semplice: il coronavirus è una malattia che se curata nella fase precoce basta poco per essere sconfitta. Ce lo racconta lui stesso: “Tutto è partito dall’intuizione del Primario di Malattie Infettive del nostro ospedale, il professore Fredy Suter, e da un gruppo di medici che hanno lavorato con lui e con noi: fin dall’inizio avevano l’idea che la malattia di Covid-19 si potesse curare a casa nelle fasi molto precoci, fin dai primi sintomi, senza aspettare il tampone, semplicemente come si ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) Il ragionamento che ha condotto ile Giuseppe, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e la sua squadra di ricercatori, ad approfondire e studiare il potenziale deglinella cura domiciliare dei pazienti di-19 parte da un assunto molto semplice: il coronavirus è una malattia che se curata nella fase precoce basta poco per essere sconfitta. Ce lo racconta lui stesso: “Tutto è partito dall’intuizione del Primario di Malattie Infettive del nostro ospedale, ile Fredy Suter, e da un gruppo di medici che hanno lavorato con lui e con noi: fin dall’inizio avevano l’idea che la malattia di-19 si potesse curare a casa nelle fasi molto precoci, fin dai primi sintomi, senza aspettare il tampone, semplicemente come si ...

Ultime Notizie dalla rete : Con gli Atletico, Pasqua di fuoco: trasferta a Siviglia per respingere Barça e Real I precedenti ? Atletico Madrid e Siviglia si ritrovano dopo il 2 - 0 dell'andata in favore della capolista, con i gol di Correa e Saul. Gli andalusi non vincono in Liga contro i Colchoneros da otto ...

Covid. Sicilia, oggi si vaccina in 300 parrocchie Gli attuali positivi sono 21.011 con 1.141 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 66. Aumentano anche i ricoverati: nei reparti ordinari sono 1.048 (+9), nelle terapie intensive sono 150 (+7). ...

Salto con gli sci - Bad Mitterndorf ospiterà i Mondiali di Volo del 2024 FondoItalia.it Manifesti irriverenti: gli AntiBoomer sensibilizzano i coetanei A Lumezzane sono stati affissi sessanta manifesti che intendono sensibilizzare i giovani sull’importanza di contrastare il Covid con messaggi anche molto forti. Messaggi relativi non tanto al fatto ch ...

Carceri: Garante detenuti, 'siano bolle covid free con vaccinazioni e più coordinamento regioni' (2) E i contagi tra gli agenti della polizia penitenziaria? "Si evolvono in sintonia alle curve delle regioni di appartenenza - risponde il Garante nazionale - Ma anche per loro vanno accelerate le vaccin ...

