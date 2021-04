Come profumare tutto il giorno: come affrontare la stagione calda senza imbarazzo! (Di sabato 3 aprile 2021) La stagione calda sta per arrivare. Ecco i giusti consigli per profumare tutto il giorno ed essere sempre fresche ed in ordine. Il caldo come ogni anno arriverà all’improvviso e per non farci cogliere impreparate, sarà bene per prima cosa fare un cambio parziale di stagione, per avere a portata di mano qualche t-shirt in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 3 aprile 2021) Lasta per arrivare. Ecco i giusti consigli periled essere sempre fresche ed in ordine. Il caldoogni anno arriverà all’improvviso e per non farci cogliere impreparate, sarà bene per prima cosa fare un cambio parziale di, per avere a portata di mano qualche t-shirt in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

creepypaola : ho scelto pera come essenza no vedo l'ora di profumare come un fruttolo verde - Gentleman738 : @Gla_mazon Sai sempre come profumare la giornata! Grazie ?? - annarparadiso1 : @enzobianchi7 Ogni uomo dovrebbe vivere la propria vita come le viole. Fiorire e profumare solo come piena manifest… - Iavillanelle : Io voglio profumare come un centurione romano che si trova di fronte ad un vecchio nemico che in battaglia una volt… - GianfrancoCat : @enzobianchi7 La natura ci è maestra! Essere sempre belli come queste viole, e profumare anche in campi ove solo a… -