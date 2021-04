Come mantenere la concentrazione sullo studio durante il Covid, webinar (Di sabato 3 aprile 2021) Martedì 6 aprile in programma un webinar informativo per superare le difficoltà di studio anche durante la pandemia Secondo uno studio della Flc-Cgil, la didattica a distanza ha cambiato i tradizionali metodi d’insegnamento e sono varie le difficoltà incontrate dagli insegnanti nello svolgere il proprio lavoro non in presenza. Per quanto riguarda la didattica a distanza le maggiori difficoltà si riscontrano nell’insegnamento agli studenti della scuola d’infanzia e primaria e degli istituti tecnici. La stragrande maggioranza degli insegnanti, il 76,6%, non ha dubbi sulla insostituibilità della didattica in presenza e sul fatto che la didattica a distanza sia una soluzione necessariamente temporanea. Tra le differenze tra didattica in aula o online c’è che il 30,4% degli insegnanti segnala di avere difficoltà a ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 aprile 2021) Martedì 6 aprile in programma uninformativo per superare le difficoltà dianchela pandemia Secondo unodella Flc-Cgil, la didattica a distanza ha cambiato i tradizionali metodi d’insegnamento e sono varie le difficoltà incontrate dagli insegnanti nello svolgere il proprio lavoro non in presenza. Per quanto riguarda la didattica a distanza le maggiori difficoltà si riscontrano nell’insegnamento agli studenti della scuola d’infanzia e primaria e degli istituti tecnici. La stragrande maggioranza degli insegnanti, il 76,6%, non ha dubbi sulla insostituibilità della didattica in presenza e sul fatto che la didattica a distanza sia una soluzione necessariamente temporanea. Tra le differenze tra didattica in aula o online c’è che il 30,4% degli insegnanti segnala di avere difficoltà a ...

