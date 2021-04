Claudio Santamaria alla scoperta della Carbonara in un nuovo corto | “Carebonara”

(Di sabato 3 aprile 2021) Uno degli attori italiani più famosi in circolazione per uno dei piatti più amati e copiati al mondo. Nelprodotto da Barilla, in vista delday che si celebra il 6 aprile,è uno chef che “scopre” la. Il noto marchio ha deciso di omaggiare la pietanza, riscoprendone l’origine discussa, a cavallo tra due culture. Volendo andare a ritroso, infatti, pare che la pasta più famosa del mondo sia nata nel corso degli anni Quaranta, grazie all’incontro tra un giovane cuoco italiano e un soldato americano. Ilha fatto sua questa controversa origine, offrendociin una veste inedita.scopre lain ...

Il cast include l'attore italiano, che interpreta il cuoco, e Yonv Joseph, nel ruolo del soldato. In un periodo difficile come questo, dove le persone desiderano la normalita dopo ...Claudio Santamaria è l'inventore della Carbonara nel cortometraggio con cui Barilla, per il Carbonara Day, racconta l'origine leggendaria del piatto e annuncia il progetto di solidarietà con ...Uno dei due protagonisti è Claudio Santamaria, che qualcuno vorrà associare a Romanzo Criminale e qualcun altro (come chi scrive) a Enzo Ceccotti in Lo chiamavano Jeeg Robot.