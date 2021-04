Classifica Serie A dopo Bologna-Inter 29^ giornata

(Di sabato 3 aprile 2021) Ecco laagdel campionato diA livevalida per la 29^

Advertising

TuttoMercatoWeb : Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter vola a +8 sul Milan con una gara da recuperare - nonleggerlo : Classifica serie A a 9/10 giornate dal termine. Mercoledì i recuperi. @Gazzetta_it - rossipaolo65 : RT @laziopage: La metà dei gol di #Caicedo in Serie A (4 su 8) è arrivata negli ultimi 10 minuti più recupero (contro Torino, Juventus, Cro… - vnewsita : #SerieA 2020/2021. #Risultati e #classifica della ventinovesima giornata di campionato - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A: L’Inter batte il Bologna e vola a +8 in classifica sul Milan fermato dalla Sampdoria. Pareggio tra Juve e… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie

QUOTIDIANO.NET

L'Inter passa a Bologna e allunga in vetta . Lo fa grazie alla ventesima rete stagionale di Lukaku. LadiA La formazione di Mihajlovic, dopo un ottimo avvio, si è spenta dopo la rete subita - al 31' azione travolgente della squadra di Conte: Bastoni si inserisce sulla sinistra, mette ......ritorno del campionato diC . Potrebbe essere la sfida cruciale del campionato nel girone B: il Padova capolista, arrivato a 4 giornate dalla fine della regular season in testa alla...Per i giallorossi un pareggio che non aiuta la classifica e può incidere sul morale ... sia El Shaarawy che Mayoral hanno commesso una serie di errori che alla lunga sono risultati fatali.Nel 2019-2020 è stato Ciro Immobile (Lazio) con 36 gol. Chi vincerà la classifica marcatori Serie A nel 2020-2021?