Chiara Ferragni offesa dopo il parto da una giornalista

(Di sabato 3 aprile 2021) Nel dibattito sull’organizzazione dei vaccini in Lombardia unasi scaglia controcercando di screditarla accusandola di avere una depressione postche parla al suo posto. Oggi pomeriggio arriva la risposta di. In questi giorni si è scatenata una vera e propria guerra nel web tra i Ferragnez e la Regione Lombardia. L’oggetto della polemica sollevata da Fedez eè la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - Giorgiolaporta : Sono sicuro che Chiara Ferragni ci farà anche i nomi di chi ha tagliato in 7 anni ben 37 miliardi di sanità pubblic… - Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - scelgoharry : RT @francyfra197979: Ciao Chiara Ferragni, quando hai finito di rimettere ordine nella sanità, ti aspettiamo anche all’istruzione?? - insomniaschild_ : RT @francyfra197979: Ciao Chiara Ferragni, quando hai finito di rimettere ordine nella sanità, ti aspettiamo anche all’istruzione?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Dopo la moglie, anche Fedez oggi è intervenuto sul caso della vaccinazione della nonna. Ieri Ats Città Metropolitana di Milano ha fatto sapere che la signora Luciana non era ancora stata chiamata ...La foto commuove tutti Tra le tre sorellesicuramente Francesca è quella più taciturna e ... compresa la sorella. Vediamo cos'è accaduto.Chiara Ferragni si scaglia contro la gestione della campagna vaccinale in Lombardia. In un lungo post su Instagram spiega: «Oggi la nonna di Fedez farà il vaccino e sapete ...Dopo l’approvazione alla Camera avvenuta nel novembre 2020, il ddl contro l’omotransfobia ribattezzato anche "legge Zan" dal cognome del relatore Alessandro Zan, deputato del Pd, è tornato al centro d ...