Chiara Ferragni, la risposta di Ats alle dichiarazioni dell'influencer (Di sabato 3 aprile 2021) Chiara Ferragni si era esposta contro Ats per quato riguarda la vaccinazione della nonna del marito Fedez. Ecco come ha commentato l'ente. Chiara Ferragni, Ats risponde alle diChiarazioni della influencer su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 3 aprile 2021)si era esposta contro Ats per quato riguarda la vaccinazionea nonna del marito Fedez. Ecco come ha commentato l'ente., Ats rispondedizionisu Notizie.it.

Advertising

stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - Giorgiolaporta : Sono sicuro che Chiara Ferragni ci farà anche i nomi di chi ha tagliato in 7 anni ben 37 miliardi di sanità pubblic… - Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - Bart1705 : RT @fforzano: Stato del giornalismo in Italia. Fanno molta più informazione sui disservizi in Lombardia Chiara Ferragni e Fedez che le red… - sediciparanoie : RT @Radfem_Italia: Il nostro video messaggio per Chiara Ferragni, sulle modifiche necessarie al disegno di legge Zan. ?? @ChiaraFerragni @F… -