Chiara Ferragni fomenta la polemica sui vaccini

Quando Chiara Ferragni utilizza i social per denunciare una situazione che la riguarda in prima persona, grazie al grande seguito che ha, riesce sempre a suscitare la reazione desiderata: è accaduto anche con il vaccino. L'influencer aveva affermato che la nonna di Fedez non era ancora stata contattata, e il giorno dopo la telefonata è subito arrivata. Chiara Ferragni ha deciso di prendere una netta posizione sul tema

