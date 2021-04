Chiara Ferragni e Fedez contro Regione Lombardia: 'Fontana e Moratti chiedano almeno scusa. Si vogliono salvare la faccia' (Di sabato 3 aprile 2021) Sono dure parole di Fedez su Instragam: 'Attilio Fontana e Letizia Moratti vogliamo riscoprire il senso della vergogna e chiedere scusa a tutti i cittadini per avere adottato un comportamento che non ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) Sono dure parole disu Instragam: 'Attilioe Letiziavogliamo riscoprire il senso della vergogna e chiederea tutti i cittadini per avere adottato un comportamento che non ...

Advertising

stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - Giorgiolaporta : Sono sicuro che Chiara Ferragni ci farà anche i nomi di chi ha tagliato in 7 anni ben 37 miliardi di sanità pubblic… - Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - GiuliaAngelax : RT @Iperbole_: La Lega accusa Chiara Ferragni di fare 'propaganda da regime comunista' sui vaccini in Lombardia. Io già me la vedo la Ferr… - Annasssssssssss : RT @happiiimeow: Fedez quando Fedez quando viene criticato: criticano Chiara Ferragni: h… -