Chiara Ferragni attaccata dalla Lega: "Restituisca l'Ambrogino d'Oro" (Di sabato 3 aprile 2021) La Lega si scaglia contro l'influencer Chiara Ferragni dopo le sue dure parole sulla campagna vaccinale lombarda: ecco che cosa sta succedendo. È scontro aperto tra Chiara Ferragni ed alcuni consiglieri della Lega in Lombardia che dopo le sue parole la hanno attaccata e adesso minacciano: "Deve restituire l'Ambrogino d'Oro". Ecco che cosa è successo L'articolo proviene da Leggilo.org.

stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - Giorgiolaporta : Sono sicuro che Chiara Ferragni ci farà anche i nomi di chi ha tagliato in 7 anni ben 37 miliardi di sanità pubblic… - Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - noexxj : RT @happiiimeow: Fedez quando Fedez quando viene criticato: criticano Chiara Ferragni: h… - AuroraTorre8 : sto andando a comprare l’uovo di pasqua di Chiara Ferragni. ask me if I’m happy -