Chi sono i figli di Christian De Sica, Brando e Maria Rosa (Di sabato 3 aprile 2021) Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone hanno due figli Brando e Maria Rosa: ecco chi sono i ragazzi del re dei cinepanettoni. Brando e Maria Rosa sono i figli di Christian De Sica: solo uno di loro ha seguito le orme del padre che è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo. Brando De Sica Brando De Sica è nato il 10 marzo 1983, è del segno dei Pesci. Da poco meno di un mese ha compiuto 38 anni ed è lui che ha seguito le orme del padre Christian e dello zio Carlo Verdone. Brando infatti è un attore e un regista. Di lui si dice che ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 aprile 2021)Dee la moglie Silvia Verdone hanno due: ecco chii ragazzi del re dei cinepanettoni.diDe: solo uno di loro ha seguito le orme del padre che è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo.DeDeè nato il 10 marzo 1983, è del segno dei Pesci. Da poco meno di un mese ha compiuto 38 anni ed è lui che ha seguito le orme del padree dello zio Carlo Verdone.infatti è un attore e un regista. Di lui si dice che ha ...

Advertising

Giorgiolaporta : Sono sicuro che Chiara Ferragni ci farà anche i nomi di chi ha tagliato in 7 anni ben 37 miliardi di sanità pubblic… - lauraboldrini : Comprimono i diritti di donne e persone LGBTQI+, non rispettano l'autonomia della magistratura, sono contro l'Ue e… - AlbertoBagnai : Queste considerazioni sono fattualmente corrette come lo erano e lo sono certe critiche all’UE. Ma in materia di UE… - robbymartygio : @DamianoForesti @mgmaglie Damiano taci che fai piu' bella figura. L'ATS ha AMMESSO di aver chiamato la nonna di Fed… - ilmagoditwit : RT @BarbaraRaval: Finalmente ! Per chi si vuol vaccinare ora ci sono le cure contro gli effetti avversi del vaccino. NESSUNA PREOCCUPAZI… -