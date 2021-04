Chi è Maria Rosa De Sica, la figlia di Christian (Di sabato 3 aprile 2021) De Sica che duetta con lui nello show Una serata tra amici in onda su Rai 1? figlia d’arte e nipote del grande Vittorio De Sica, Maria Rosa fa il suo debutto in tv, duettando con papà Christian nel brano I’m in the mood for love di Julie London. Classe 1987, è nata a Roma il 24 giugno. Suo padre è l’attore, regista e sceneggiatore Christian De Sica e sua madre è Silvia Verdone, la sorella di Carlo Verdone (che dunque è suo zio). Ha un fratello che si chiama Brando ed ha studiato design di moda, anche se le è sempre piaciuto cantare, una passione questa che come la stessa ha raccontato, le è stata trasmessa proprio da suo padre. L’idea di duettare sul palco dello show Una serata tra amici con suo padre è stata proprio di Maria ... Leggi su tpi (Di sabato 3 aprile 2021) Deche duetta con lui nello show Una serata tra amici in onda su Rai 1?d’arte e nipote del grande Vittorio Defa il suo debutto in tv, duettando con papànel brano I’m in the mood for love di Julie London. Classe 1987, è nata a Roma il 24 giugno. Suo padre è l’attore, regista e sceneggiatoreDee sua madre è Silvia Verdone, la sorella di Carlo Verdone (che dunque è suo zio). Ha un fratello che si chiama Brando ed ha studiato design di moda, anche se le è sempre piaciuto cantare, una passione questa che come la stessa ha raccontato, le è stata trasmessa proprio da suo padre. L’idea di duettare sul palco dello show Una serata tra amici con suo padre è stata proprio di...

